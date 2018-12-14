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Глава Свердловской железной дороги обжалует свой арест

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Глава Свердловской железной дороги обжалует свой арест

Екатеринбург, 14 декабря. Глава Свердловской железной дороги (СвЖД) Алексей Миронов намерен обжаловать постановление суда о его аресте по обвинению в получении взятки.

«Будем обязательно (обжаловать). Я считаю, что это циничная провокация», — сообщил Миронов.

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес вердикт об аресте Миронова на два месяца. Судья отметил, что Миронов может подать апелляцию в Свердловский областной суд в течение трех суток.

Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Миронова. Его подозревают в получении взятки. Сам Миронов все обвинения отвергает.

В РЖД прокомментировали решение суда, заявив, что внимательно следят за ситуацией и оказывают содействие правоохранительным органам. Также в компании отметили, что проводят собственную внутреннюю проверку.

Автор: Софья Куликова
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