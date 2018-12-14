Допинговое расследование против российских биатлонистов может продлиться до февраля

Москва, 14 декабря. Инициированное Австрией расследование предполагаемых допинговых нарушений российских биатлонистов может продлиться до февраля. Об этом в пятницу заявил главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев.

«Как сказали официальные лица Антону Шипулину, расследование может продлиться до февраля», — пояснил он журналистам.

Ранее сообщалось, что прокуратура Австрии начала доследственную проверку в отношении пяти российских биатлонистов и пяти менеджеров в связи с обвинениями в допинговых нарушениях. Речь идет о проведении чемпионата мира по биатлону в 2017 году, во время которого россияне якобы приняли запрещенные в большом спорте стимулирующие вещества. При этом австрийская прокуратура опровергла появившиеся в СМИ слухи об обысках и допросах российских спортсменов.

Отметим, что Союз биатлонистов России уже запретил атлетам общаться с австрийскими полицейскими без адвоката. В СБР отметили, что в ответ на действия правоохранителей могут быть поданы встречные иски.