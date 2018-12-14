Эстафета миротворческой экспедиции «Великие учителя БРИКС» прошла по городам ЮАР

Москва, 14 декабря. По городам ЮАР прошла эстафета миротворческой экспедиции «Великие учителя БРИКС», приуроченная к годовщине председательства страны в БРИКС и столетию со дня рождения одного из известных активистов за права человека, бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы. Политолог-международник оценила значимость этой экспедиции.

Участники экспедиции, которая носит миротворческий культурно-исследовательский характер, побывали в нескольких городах ЮАР, том числе в Йоханнесбурге и Питермарицбурге. В миротворческой миссии приняли участия сотрудники ряда организаций: Института стран Азии и Африки МГУ, госагентства ЮАР Brand South Africa, муниципалитета города Дурбан, Фонда развития Махатмы Ганди в Дурбане, Фонда памяти Нельсона Манделы в Йоханнесбурге, студенты и преподаватели вузов ЮАР. Впервые в истории подобных экспедиций в поездке участвовали все страны БРИКС.

Политолог-международник, эксперт МГУ Наталия Пискунова отметила, что экспедиция окажет положительный эффект и будет способствовать развитию дружбы между народами. Кроме того, по ее мнению, подобное мероприятия продемонстрировало жителям ЮАР, что Москва стремится развивать отношения не только на политической арене, но и в сфере культуры.

Также эксперт рассказала о планах создания Университета БРИКС.