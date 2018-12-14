Кейс-шоу «Код успеха в цифровом мире»: эксперты чемпионата DigitalSkills 2018 рассказали, как стать звездой

В международном выставочном центре «Казань Экспо» в рамках II цифрового чемпионата профессиональных компетенций DigitalSkills состоялось кейс-шоу «Код успеха в цифровом мире».

Главным украшением вечера стали 8 героев, которые поделились советами и историями своего успеха в мире ИТ-технологий, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Такие разные и непохожие друг на друга судьбы объединила любовь к программированию и готовность постоянно расти и совершенствоваться в профессии.

Открывал встречу министр информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шайхутдинов, он поприветствовал гостей и участников и выразил уверенность в дальнейшем росте популярности чемпионата. Также Шайхутдинов поблагодарил партнеров мероприятия и рассказал о федеральной поддержке всего движения WorldSkills.

«Буквально вчера, в первый день соревнований ,состоялось прямое включение с участием Владимира Владимировича Путина в рамках проекта «Проектория» и нашего чемпионата. Это показывает общий тренд и направленность руководства страны на необходимость подготовки специалистов в области цифровых профессий… Хочу поблагодарить WorldSkills, хочу поблагодарить Союз («Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» за их системную работу и такой правильный моторчик, благодаря которому регионы стимулируются к тому, чтобы заниматься этим системно», — сказал Шайхутдинов.

Следующим слово взял генеральный директор союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Он рассказал об истории движения и о том, как из необорудованных гаражей выросло глобальное мероприятие, известное во всем мире.

«Вот те ребята, которые соревнуются сейчас, они с одной стороны завоевывают, конечно, медали, но с другой стороны формируют кадровый потенциал для российских компаний, работающих в сфере цифры, — заявил Уразов. — Они задают стандарты для всех остальных. Я хотел бы пожелать всем увидеть в этом чемпионате не только соревнования, увидеть такой системный инструмент для подготовки большого числа квалифицированных кадров для наших предприятий».

Также Уразов пожелал всем участникам соревнований успехов, а гостям – правильного выбора профессии и раскрытия всех талантов.

«Чтобы каждый школьник смог увидеть здесь себя в будущей профессии и увидеть, что на самом деле цифра – это не то, что будет когда-то в будущем, а программирование – не то, что будет востребовано через какое-то время. Это нужно здесь и сейчас и практически в любой отрасли, начиная от архивного дела и заканчивая промышленными работами. Желаю всем найти себя в этих чемпионатах, выбрать правильную профессию и двигаться вперед».

После торжественного вступления на сцену пригласили главных звезд мероприятия – молодых программистов, разработавших свой уникальный «код успеха».

Разработчик Apple 18-летний москвич Филипп Захарченко рассказал о том, что всем детям сейчас необходим доступ к бесплатному образованию в сфере программирования. Не имея в свое время такой возможности, юноша разработал собственную образовательную программу.

«Когда я только начал интересоваться технологиями, я столкнулся с тем, что мне были недоступны многие курсы по практико-ориентированному программированию, — поделился опытом Захарченко. — Более того, подобный курс полностью отсутствует в школьной программе. Я считаю, что каждый человек должен иметь доступ к эффективному, современному и, самое главное, актуальному образованию в сфере ИТ. Поэтому я создал образовательный курс для школьников 9–19 лет, который уже внедрен в московской экономической школе и я надеюсь, что в будущем он поможет всем, кто, как и я когда-то, хочет погрузиться в мир цифровых технологий. Я считаю, что мы все живем в удивительное время, когда каждый может стать тем, кем он пожелает. Но самое главное – то, что позволит нам добиться действительно высоких результатов – это любовь к тому, что мы делаем».

С 2016 года Захарченко трижды выигрывал на WWDC от Apple, а свой первый коммерческий продукт (полнофункциональную социальную сеть для создания совместных фотоальбомов) он создал в 12 лет.

Еще один нестандартный подход к решению своих задач раскрыл Роман Доронин, основатель группы компаний EORA , специализирующейся на решениях на основе искусственного интеллекта для бизнеса. Он сказал, что в жизни ему всегда помогал внутренний «профессиональный троечник».

Например, в МГУ парень поступил в 2013 году на спор, причем на бюджетное отделение. К тому моменту он уже 3 года был учредителем компании DisPlayer, переживавшей тяжелый период. Решение о поступлении было принято в баре, где они с другом сидели и думали, что деградируют.

«Мне помог «метод троечника», — вспоминает Роман. — Я всегда был троечником, потому что совмещал работу и учебу в техническом ВУЗе. Но я был профессиональным троечником. Это такой человек, который может за неделю договориться с деканатом, с преподавателями, с одногруппниками, сдать кучу лабораторных работ и подготовиться к экзамену. Поэтому такой троечник живет в каждом из нас, и это работает».

По мнению Доронина, скорость прогресса сейчас настолько велика и стремительна, что ни одно учебное заведение, ни один учебник не может успеть за этим процессом. Все, что остается – это непрерывно учиться и предельно фокусироваться, непрерывно выбирать новые темы и учиться.

После поступления в МГУ Доронин с командой прошли долгий и непростой путь. Сейчас у их компании 2 офиса, в команде 22 человека, из которых 20 разработчиков, только в этом году выиграно 15 состязаний. И на всех состязаниях опять работает «метод троечника», так как каждый раз надо решать новую задачу за пару суток. И главное, чему должен обучиться человек – это не позволять другим оценивать себя.