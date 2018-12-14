Минобороны РФ подписало девять соглашений со странами Африки и АТР за год

Москва, 14 декабря. Министерство обороны РФ заключило двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с девятью странами африканского континента и Азиатско-Тихоокеанского региона в текущем году. Об этом рассказал замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на встрече с военными атташе.

Подводя итоги года, Фомин отметил, что за последние три года были заключены 27 соглашений с государствами Африки и АТР.

По словам Фомина, благодаря двусторонним соглашениям была создана международная основа, которая открывает возможности для взаимодействия РФ с партнерами.

Напомним, в текущем году Москва активно развивает отношения со странами африканского континента. Так, в октябре в Москве прошел форум «Россия — Африка», организованный некоммерческой организацией «Союз «Африканская деловая инициатива» и Всемирной ассоциацией выпускников российских вузов.