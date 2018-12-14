«Это окно в Париж»: модный священник из Твери рассказал, откуда у него вещи Louis Vuitton

Тверь, 14 декабря. Протоиерей Русской православной церкви Вячеслав Баскаков, который привлек внимание общественности благодаря любви к дорогим вещам известных европейских брендов, рассказал, откуда у него деньги на люксовую продукцию.

По словам священника, ему каждый раз приходиться копить зарплату или брать кредит, чтобы приобрести ту или иную брендовую вещь. Так, например, на туфли Баскаков откладывал деньги весь год, а шарф купил в кредит, за который ему предстоит расплачиваться два года.

«Это ведь не просто чемодан (бренд Louis Vuitton — Прим.ФАН) — это как бы окно в Париж, глоток свежего воздуха. И даже тот небольшой шарф, который я недавно купил, — тоже окно в Париж», — рассказал Баскаков журналу «Сноб».

Напомним, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой протоиерей Вячеслав Баскаков привлек внимание общественности после того, как начал выкладывать в соцсетях фотографии купленных вещей дорогих европейских брендов Louis Vuitton и Gucci.