Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Это окно в Париж»: модный священник из Твери рассказал, откуда у него вещи Louis Vuitton

57
0 Оставить комментарий

«Это окно в Париж»: модный священник из Твери рассказал, откуда у него вещи Louis Vuitton

Тверь, 14 декабря. Протоиерей Русской православной церкви Вячеслав Баскаков, который  привлек внимание общественности благодаря любви к дорогим вещам известных европейских брендов, рассказал, откуда у него деньги на люксовую продукцию.

По словам священника, ему каждый раз приходиться копить зарплату или брать кредит, чтобы  приобрести ту или иную брендовую вещь. Так, например, на туфли Баскаков откладывал деньги весь год, а шарф купил в кредит, за который ему предстоит расплачиваться два года.

«Это ведь не просто чемодан (бренд Louis Vuitton — Прим.ФАН) — это как бы окно в Париж, глоток свежего воздуха. И даже тот небольшой шарф, который я недавно купил, — тоже окно в Париж»,  — рассказал Баскаков журналу «Сноб».

Напомним, что заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой протоиерей Вячеслав Баскаков привлек внимание общественности после того, как начал выкладывать в соцсетях фотографии купленных вещей дорогих европейских брендов Louis Vuitton и Gucci.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.