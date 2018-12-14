Главные новости 14 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 14 декабря.

«Яндекс» сообщил о «смерти» Петра Порошенко. ФАН разбиралось, почему так получилось и могла ли быть причастна к «кончине» Порошенко «Википедия». «Википедия» объяснила, как могла появиться новость о «смерти» Порошенко.

По словам собеседника ФАН, поисковик выдает ответ на основе данных из открытых источников. «Яндекс» объяснил появление «даты смерти» Порошенко.

Ранее в поисковой системе появился результат, согласно которому президент Украины умер 11 декабря. В пресс-службе президента Украины отреагировали на «смерть» Порошенко в «Яндексе».

Депутат Верховной рады Виктор Бондарь рассказал, почему Европейский союз обманул Украину. «Европа нас надурила»: в Раде объяснили, почему ЕС обманул Украину.

Украинский военный с шевроном танковой дивизии СС «Мертвая голова» на форме, сфотографировавшийся с президентом Украины Петром Порошенко, заявил, что считал шеврон разновидностью пиратского флага. Снявшийся с Порошенко украинский военный извинился за фото с шевроном СС.

Военный эксперт оценил заявление с извинениями украинского десантника по поводу эмблемы националистов на форме. Нацистская символика в ходу у украинских военных: в РФ раскрыли ложь десантника ВСУ о фото с шевроном СС.

Законопроект, запрещающий оптовую и розничную продажу жевательного и нюхательного табака, готовятся рассмотреть в первом чтении. Смертельно опасная игрушка: в Госдуме намерены вывести из оборота жевательный и нюхательный табак.

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что готова вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом она рассказала в эфире украинского политического ток-шоу. Тимошенко заявила о желании вести переговоры по Донбассу с Путиным.

Армия Венесуэлы приведена в боевую готовность. Соответствующий приказ вооруженным силам страны отдал президент государства Николас Мадуро. Согласно его распоряжению, войска должны находиться в максимальной боеготовности, чтобы победить возможные «заговоры». Мадуро привел армию Венесуэлы в максимальную боеготовность.