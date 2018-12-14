Участница конкурса «Миссис Вселенная — 2018» рассказала, как шокировала филиппинцев широтой русской души

Жена, мать двух дочек, пиарщик и супермодель вселенского масштаба, россиянка Дарья Давыденко стала обладательницей одного из почетных титулов — «супермодель» — на конкурсе «Миссис Вселенная — 2018». Из филиппинского города Себу в Ростов-на-Дону Дарья вернулась только вчера. Девушка еще не успела разобрать чемоданы, но нашла время для интервью. Дарья рассказала Федеральному агентству новостей, что помогло ей стать одной из лучших «миссис» во Вселенной.

— Дарья, сложно было участвовать в таком конкурсе? Что для вас стало самым непростым?

— Я не была готова к тому, что на этом конкурсе будет очень много девушек — в этом году было больше 90, и состав был очень интернациональный. Я выступала под номером 85, и всегда была одной из самых последних — на дефиле, показе или шоу, пока проходили 85 участниц до меня, я успела только понервничать, подождать, пока подойдет моя очередь, — а девочки уже успевали переодеться, перекусить, поболтать с домом.

Когда до тебя выступили 85 участниц, выделиться, «выстрелить» чем-то запоминающимся, красивым и интересным, было очень тяжело.

Но меня хорошо подготовили. У нас в программе было посещение администрации города Себу. И там участницам предстояло познакомиться с мэром. Девушки подходили, говорили какие-то слова, «спасибо-пожалуйста». А я начала не со слов приветствия, а с русской народной песни. В кокошнике, в танце, я надела мэру на голову кепку с надписью «Россия», подарила сувенир: березку из бисера. Он был в шоке. Во-первых, от того, что такое возможно на официальной встрече. А во-вторых, от широты русской души.

Ну и участницы были тоже под впечатлением, потому что они поняли, кто у них тут главный конкурент.

У нас было несколько выходов. Один из них — в национальных костюмах. У меня был шикарный костюм: кокошник с фатой, юбка пышная, в стиле «русская национальная свадьба». Это было настоящее театрализованное представление. Я вышла — даже «выплыла» — и поклонилась в классическом русском стиле. И дальше как в сказке про «Царевну-лягушку»: взмахнула одной рукой, потом другой — и из рукавов посыпался искрящийся серебристый снежок. Зал аплодировал!

— Кроме показов и дефиле, в чем еще состязались участницы конкурса?

— У нас был важный день — это был форум, каждая девушка должна была за три минуты рассказать, как в их странах борются с насилием и эксплуатацией женщин в семье. Кто-то просто подготовил речь, говорил красиво в микрофон. А я здесь тоже решила выделиться.

У меня была хорошая презентация. Мне помогли ее сделать женщины, которые борются против домашнего насилия в России. Все было юридически профессионально, на уровне. Это оценили: и техническую часть, и эмоциональную.

И меня поразило, что люди, не заинтересованные в моем успехе, подходили и говорили «молодец, ты лучшая!»

— Как вы общались с соперницами? Дружески? Или была настороженность?

— Нас селили в номер по два человека, причем по правилам конкурса русскоговорящие вместе не могли жить. У меня был номер с девушкой из Индии, мы общались на английском языке. В целом, все сблизились очень хорошо.

У нас был вечер, когда мы менялись подарками друг с другом. Представляете, 90 сувениров из разных стран! Я подготовила наше традиционное лакомство: сахарные петушки на палочке. И значок с ленточкой нашего российского флага и с русскими символами: Кремль, матрешка, медведь. Все обещали передать подарки своим детям. И уже девочки присылают фотографии, как их малыши кушают мои леденцы.

— А вы что привезли?

— Дочкам привела много всего, не успела даже еще разобрать. Кто-то дарил магнитики, кто-то украшения. Подарки были интернациональные, но вопрос с ними очень щепетильный.

Девушка из Украины подарила вязаных куколок — но не все это адекватно восприняли. Во многих странах это ассоциируется с «куклами Вуду», и девочки просто их выбросили в мусорку, потому что испугались, подумали, что она таким образом устраняет конкуренток.

К подаркам, которые будешь лично вручать, надо относиться очень серьезно.

— Как муж относился к вашему участию в конкурсе красоты? Не ревновал?

— Муж меня очень поддерживал — он же понимал, что это конкурс уже замужних дам, мы здесь стараемся выделяться совсем другими качествами, не как девочки незамужние. Дома за моими выступлениями наблюдали по онлайн-трансляции: мама, двое деток моих, муж.

— Кто вы по профессии? Не планируете поменять сейчас сферу деятельности после такого конкурса?

— По профессии я сейчас мама. У меня две дочки, Юнона и Лолита: три года и год. Но вообще я пиар-менеджер инновационного проекта охраны среды, занимаюсь рекламой и развитием, помогаю в этой сфере своему мужу.

Я из Минска. Потом я переехала в Москву, получила гражданство, и в Москве я познакомилась с будущим супругом. Он ростовчанин. Теперь мы стараемся жить и здесь, и там. Москва — город возможностей, там мы занимаемся бизнесом. А Ростов — тихий, уютный, симпатичный город, где мы занимаемся семьей. В Ростове не может быть скучно.

А про конкурс красоты я только в Ростове и узнала. Я участвовала в конкурсе «Миссис Россия International», который много лет проводят Михаил и Елена Степура. Их компания «Имидж-центр» официально представляет это мероприятие в России. У меня было два титула: победа на «Миссис Россия International» и второй — по выбору международного жюри.

И это стало для меня стартом уже в новой сфере, в этой среде. После Филиппин мне предстоит представлять Россию в Чикаго на более масштабном конкурсе, там от России только один представитель. Сейчас я буду очень активно к нему готовиться. Я только вернулась, еще не успела разобрать чемоданы, но я уверена, что предложения будут.

— Дочки, когда смотрели ваши выступления — старались подражать?

— Даже больше. После победы на первом конкурсе меня пригласили в жюри конкурса красоты для девочек. Ребенка оставить было не с кем, и я взяла Юнону с собой. А она сразу окунулась в эту среду — не как зритель, а как участница. Ее пригласили пройтись по сцене... и я поняла, что выбора у меня нет и когда она немного подрастет, я ее обязательно приведу в школу моделей.