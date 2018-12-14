Путин поздравил Назарбаева с главным национальным праздником Казахстана

Астана, 14 декабря. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю наступающего Дня Независимости республики. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

В своем обращении президент РФ отметил успехи республики в решении экономических, социальных и научно-технических вопросов. Указал российский лидер и на важную роль Казахстана на международной арене, его работу рамках астанинского процесса, а также деятельность в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Путин подчеркнул, что российская сторона высоко ценит стратегическое партнерство и союзнические отношения с Казахстаном, а также выразил уверенность, что Москва и Астана в будущем смогут нарастить конструктивное двустороннее сотрудничество.

«Искренне желаю Вам, уважаемый Нурсултан Абишевич, доброго здоровья и успехов, а дружественному народу Казахстана — благополучия и процветания», — добавил российский президент.

Как отмечает ТАСС, день независимости Казахастана отмечается в республике каждый год 16 декабря, начиная с 1991 года.