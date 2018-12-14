Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Россия станет участником военно-морских учений АСЕАН в 2019 году

79
0 Оставить комментарий

Россия станет участником военно-морских учений АСЕАН в 2019 году

Москва, 14 декабря. В следующем году Россия будет участвовать в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил замглавы министерства обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, помимо военно-морских учений, российские специалисты в марте следующего года будут участвовать в учении экспертной рабочей группы по военной медицине. На учения под председательством Индии и Мьянмы поедут 20 человек.

Фомин отметил, что развивается сотрудничество между странами в области борьбы с терроризмом, военного образования, медицины и миротворческой деятельности.

«Совместно с Лаосом Россия является сопредседателем экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по гуманитарному разминированию. Российский инженерный отряд в настоящее время принимает участие в разминировании лаосской территории», — добавил представитель оборонного ведомства.

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.