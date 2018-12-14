Россия станет участником военно-морских учений АСЕАН в 2019 году

Москва, 14 декабря. В следующем году Россия будет участвовать в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщил замглавы министерства обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, помимо военно-морских учений, российские специалисты в марте следующего года будут участвовать в учении экспертной рабочей группы по военной медицине. На учения под председательством Индии и Мьянмы поедут 20 человек.

Фомин отметил, что развивается сотрудничество между странами в области борьбы с терроризмом, военного образования, медицины и миротворческой деятельности.