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Сирия: МИД РФ призвал отказаться от трансграничного режима доставки гумпомощи

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Сирия: МИД РФ призвал отказаться от трансграничного режима доставки гумпомощи

Москва, 14 декабря. Действующий в настоящее время трансграничный режим доставки помощи Сирии нужно свернуть, так как он ущемляет независимость ближневосточного государства. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

Совет безопасности ООН ранее рассмотрел резолюцию о продлении действующего режима помощи Сирии.

«Анализ резолюции выявил значимые недоработки, которые мы в ходе работы над согласованием текста пытались устранить. К сожалению, документ не учитывает в должной мере очевидные позитивные сдвиги в развитии ситуации в Сирии», — подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

В МИД России отметили, что переход Даръа-Рамта на сирийско-иорданской границе давно контролируется войсками САР, а значит, нет необходимости сохранять там трансграничный режим доставки гумпомощи ООН.

Кроме того, в МИД РФ заверили, что российская сторона продолжит следить за тем, как осуществляется доставка гумпомощи в САР в рамках существующего режима. 

Напомним, ранее стало известно, что в провинцию Даръа в рамках программы ООН WFP были направлены 37 грузовиков с гуманитарной помощью.

Сирия: МИД РФ призвал отказаться от трансграничного режима доставки гумпомощи

Автор: Федор Веснин
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