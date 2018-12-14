Германия выделит Украине 35 млн евро на борьбу с климатическими изменениями

Киев, 14 декабря. Власти Германии предоставят Украине 35 млн евро на борьбу с изменением климата. Об этом в пятницу сообщило министерство экологии и природных ресурсов Украины.

«Минприроды успешно завершило переговорный процесс с федеральным министерством Германии по предоставлению помощи в размере 35 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Предполагается, что выделенные средства пойдут на проекты по борьбе и изменением климата в акватории Черного моря и на развитие возобновляемых источников энергии, которые должны стать альтернативой использованию полезных ископаемых.

Напомним, что внешний долг Украины на начало декабря составлял 5,4 млрд долларов. По словам главы украинского правительства Владимира Гройсмана, в следующем году треть национального бюджета уйдет на погашение внешних долгов. Экономист Александр Гончаров ранее заявил, что соотношение госдолг/ВВП у Киева только растет, «и конца этому не видно».