Медведев утвердил Зинченко в должности главы РАО
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Москва, 14 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил Юрия Зинченко на посту президента Российской академии образования (РАО). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
«Утвердить Зинченко Юрия Петровича в должности президента Российской академии образования», — сказано в распоряжении.
Зинченко возглавляет психологический факультет МГУ и кафедру методологии психологии. Зинченко является лауреатом премии правительства РФ и почетным работником высшего профессионального образования.