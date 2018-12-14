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Медведев утвердил Зинченко в должности главы РАО

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Медведев утвердил Зинченко в должности главы РАО

Москва, 14 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев утвердил Юрия Зинченко на посту президента Российской академии образования (РАО). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

«Утвердить Зинченко Юрия Петровича в должности президента Российской академии образования», — сказано в распоряжении.

Зинченко возглавляет психологический факультет МГУ и кафедру методологии психологии. Зинченко является лауреатом премии правительства РФ и почетным работником высшего профессионального образования.

Автор: Софья Куликова
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