«Это не сюжет фантастического боевика»: Шойгу может ответить США «умным» оружием

Исследовательская служба конгресса США опубликовала доклад, в котором обратила внимание на пугающий американских военных экспертов факт: у России есть «умное» оружие на основе искусственного интеллекта, которому Соединенные Штаты пока ничего не могут противопоставить.

«Другие государства, особенно такие равные соперники, как Россия и Китай, активно занимаются вопросом широкого применения «умного оружия» — робототехники, автономных систем и искусственного интеллекта, — говорится в докладе. — В связи с этим возникают вопросы об ответных военных мерах США, в том числе касающиеся российских автономных систем, которые могут быть использованы против американских войск».

Военные эксперты, как российские, так и зарубежные, неоднократно подчеркивали, что создаваемые в России образцы новейшего оружия намного опережают свое время и являются уникальными. В частности, об этом говорит военный эксперт Андрей Кошкин.

«Для нашего оборонно-промышленного комплекса, в целом для наших вооруженных сил, возглавляемых министром обороны Сергеем Шойгу, прошедший год был чрезвычайно динамичным, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей. — Вектор развития свидетельствует: направление выбрано правильно, и мы успешно работаем над разработкой новейших «умных» вооружений, в том числе на основе искусственного интеллекта. Это не сюжет фантастического боевика, это реальность. Мы смогли доказать всему миру преимущества наших перспективных систем, о которых президент РФ говорил в марте 2018 года в своем послании Федеральному собранию».

Собеседник ФАН подчеркнул, что речь идет не о наступательных вооружениях, а именно о средствах защиты, которые необходимы России для обеспечения суверенитета и национальных интересов нашей страны.

«Да, мы никому не угрожаем, но, если Соединенные Штаты или какая-либо другая страна попытаются на нас напасть, России есть, чем ответить. Наши военные, возглавляемые Сергеем Шойгу, готовы ответить, как США, так и любому другому противнику в том числе и нашим «умным» оружием», — подчеркнул военный эксперт.

По словам Андрея Кошкина, американские военные специалисты правы — оружие России становится все совершеннее.