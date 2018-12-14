«Это не сюжет фантастического боевика»: Шойгу может ответить США «умным» оружием
Исследовательская служба конгресса США опубликовала доклад, в котором обратила внимание на пугающий американских военных экспертов факт: у России есть «умное» оружие на основе искусственного интеллекта, которому Соединенные Штаты пока ничего не могут противопоставить.
«Другие государства, особенно такие равные соперники, как Россия и Китай, активно занимаются вопросом широкого применения «умного оружия» — робототехники, автономных систем и искусственного интеллекта, — говорится в докладе. — В связи с этим возникают вопросы об ответных военных мерах США, в том числе касающиеся российских автономных систем, которые могут быть использованы против американских войск».
Военные эксперты, как российские, так и зарубежные, неоднократно подчеркивали, что создаваемые в России образцы новейшего оружия намного опережают свое время и являются уникальными. В частности, об этом говорит военный эксперт Андрей Кошкин.
«Для нашего оборонно-промышленного комплекса, в целом для наших вооруженных сил, возглавляемых министром обороны Сергеем Шойгу, прошедший год был чрезвычайно динамичным, — отметил эксперт в комментарии Федеральному агентству новостей.
— Вектор развития свидетельствует: направление выбрано правильно, и мы успешно работаем над разработкой новейших «умных» вооружений, в том числе на основе искусственного интеллекта. Это не сюжет фантастического боевика, это реальность.
Мы смогли доказать всему миру преимущества наших перспективных систем, о которых президент РФ говорил в марте 2018 года в своем послании Федеральному собранию».
Собеседник ФАН подчеркнул, что речь идет не о наступательных вооружениях, а именно о средствах защиты, которые необходимы России для обеспечения суверенитета и национальных интересов нашей страны.
«Да, мы никому не угрожаем, но, если Соединенные Штаты или какая-либо другая страна попытаются на нас напасть, России есть, чем ответить. Наши военные, возглавляемые Сергеем Шойгу, готовы ответить, как США, так и любому другому противнику в том числе и нашим «умным» оружием», — подчеркнул военный эксперт.
По словам Андрея Кошкина, американские военные специалисты правы — оружие России становится все совершеннее.
«Например, в таких областях как гиперзвуковое оружие, мы обошли весь мир, сегодня такие системы есть только у нас.
Кроме того, напомню, мы вышли на второе место в мире на рынке вооружений, и это не просто так. Сегодня наши системы С-300 и С-400, наша авиационная техника в топе востребованности на международных рынках вооружений и боевой техники.
Чрезвычайно востребованы и наши военные специалисты: ведь если у нас самая лучшая в мире техника, то люди, которые ее создают и ею управляют, тоже по праву считаются лучшими», — резюмировал военный эксперт.