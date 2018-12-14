Одумаются — все вернем: в Госдуме предложили ответ на ущемление прав русских на Украине

Харьковский облсовет лишил русский язык статуса регионального, отменив решение 2012 года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook харьковский депутат Дмитрий Булах.

«На прошлой неделе облсовет проголосовал за отмену некоторых своих предыдущих решений. Среди них одно идиотское и одиозное. Решение от 2012 года о том, как и где употреблять русский язык. То есть фактическая регламентация его регионального статуса», — сообщил Булах.

Его особенно порадовало, что решение об отмене было консолидированным, его приняли 75% депутатов, в том числе большинство фракций «Оппоблока» и «Видродження».

«В общем, идиотизма стало чуть меньше. А Украины чуть больше», — заключил депутат на чистом русском языке. И неудивительно, ведь для 44,3% населения Харьковской области русский является родным языком, свидетельствуют данные всеукраинской переписи.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Михаил Старшинов назвал это решение Харьковской облдумы продолжением давления на русскоязычное население Украины.

«Это все одного поля ягоды. Это если не геноцид, то прямое ущемление прав русских, которые проживают на территории Украины в количестве многих миллионов человек. Следующим шагом будет невозможность устройства на работу без экзамена на знание украинского. Все мы проходили. В Прибалтике, например, есть такое странное определение — «неграждане». Для чего оно? Чтобы 60% русских в Прибалтике не могли голосовать, потому что понятно, кому бы они отдали свои голоса. Этот же план на Украине осуществляется семимильными шагами», — заметил депутат Госдумы в студии программы «Время покажет» на Первом канале.

Старшинов предлагает начать реагировать на притеснения русских на Украине.

«Ввели это — газ отключили. Ввели другое — дрова не завезли. С волками жить — по-волчьи выть. Одумаются — все вернем. Но так невозможно это все терпеть и уповать на какое-то светлое будущее», — заявил депутат.

Он напомнил, что Россия платит за то, что проводит самостоятельную политику, «какими-то санкциями и списками». И Украина должна платить за свои решения, нарушающие права русских, проживающих на ее территории, хотя бы экономическими благами, которые она получает из РФ, считает Михаил Старшинов.