«Странная и секретная станция»: историк рассказал об американской базе «Мак-Мердо», где погибли рабочие

Москва, 14 декабря. Два человека погибли на американской станции «Мак-Мердо» в Антарктиде. Сообщение об этом опубликовал в пятницу Национальный научный фонд США. По мнению историка, члена Русского географического общества Владимира Дервенева, причиной гибели рабочих могла стать неисправная система пожаротушения.

Эксперт отметил, что крупнейшая антарктическая научная станция «Мак-Мердо» имеет военно-научный характер. По его словам, она «странная и секретная».

«Можно сказать, что это военно-научная база на Арктике, которая пытается следить за всем, что в этом регионе происходит», — пояснил Дервенев в комментарии телеканалу «Царьград».

Он напомнил, что, согласно сообщению научного фонда США, погибшие специалисты выполняли профилактические работы на системе пожаротушения. Историк уточнил, что пожаротушение на подобных станциях обеспечивает порошково-газовая автоматическая система.

Дервенев предположил, что на «Мак-Мердо» сработала система пожаротушения, после пошел инертный газ или другой наполнитель, полностью изолировав поступление кислорода в этом помещении.