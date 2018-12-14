Работу Рунета предложили сделать автономной

Москва, 14 декабря. В Госдуму внесен законопроект об обеспечении автономной работы Интернета в России в случае отключения РФ от глобальной инфраструктуры мировой паутины.

Документ разработан в связи с агрессивным характером стратегии национальной кибербезопасности США, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

«Такая мера давно назрела… Считаем, что именно такой законопроект поможет обеспечить безопасность российского сегмента интернета от всей совокупности внешних и части внутренних угроз», — цитирует ТАСС заместителя главы Минкомсвязи Олега Иванова.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее назвал обеспечение кибербезопасности государственной задачей РФ. По словам российского лидера, число атак, осуществляемых хакерами, на российские ресурсы постоянно растет.