Ученые выяснили, чем грозит большое потребление красного мяса

Нью-Йорк, 14 декабря. Ученые выяснили, что излишне частое потребление красного мяса приводит к повышению уровня триметиламиноксида (ТМАО) в крови, а это вещество, в свою очередь, провоцирует развитие атеросклероза. К такому выводу пришла международная группа ученых из Оксфорда и Университета Кливленда.

В эксперименте приняли участие 113 добровольцев: 44 мужчины и 69 женщин в возрасте от 21 года до 65 лет. Их разделили на три группы. Участники первой группы в течение четырех недель питались, преимущественно, красным мясом: говядиной, телятиной, бараниной и свининой. Участники второй группы ели белое мясо: курицу, индейку и мясо кролика. Третья группа добровольцев питалась растительной пищей.

По результатам исследования выяснилось, что концентрация ТМАО в крови респондентов изменилась следующим образом: у тех, кто питался красным мясом, уровень вещества в крови вырос в среднем в три раза. У тех, кто питался белым мясом, концентрация ТМАО в крови не изменилась. При этом отмечается, что высокий уровень ТМАО связан с развитием атеросклероза, а также повышенным риском инфарктов и инсультов.

Руководитель Института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов прокомментировал результаты исследования. По его словам, данные экперимента зарубежных коллег вовсе не говорят о том, что необходимо полностью отказаться от красного мяса.

«Самое разумное на сегодня — придерживаться существующих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. То есть все-таки ограничивать красное мясо. Например, съедать 200–300 граммов раз в неделю. При этом смело можно есть белое мясо: курицу, индейку, кролика», — сказал Копылов в комментарии KP.Ru.

Кардиолог подчеркнул, что настороженно относится к системе вегетарианского питания. По его словам, кроветворная система организма человека не может нормально функционировать при дефиците железа, а самым полноценным его источником является мясо.