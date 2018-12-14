Украинские силовики возбудили дело против молдаванина за незаконное пересечение границы

Киев, 14 декабря. Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело в отношении жителя Молдавии, который незаконно пересек государственную границу. По словам главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала, это первое подобное уголовное производство.

«Лед сдвинулся с места: имеем первое уголовное производство относительно незаконного пересечения границы! Уверен, что после наработки следственной и судебной практики, количество таких уголовных производств значительно увеличится», — пишет он в Facebook.

Управление СБУ Одесской области уже начало проверку по данному факту.

Отметим, что задержание гражданина Молдавии произошло 11 декабря. Мужчина пытался проникнуть в страну, минуя пункты пропуска, несмотря на то, что ему был запрещен въезд на Украину. Если вина подсудимого будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.