Чехия выдала Москве россиянина, обвиняемого в мошенничестве

Москва, 14 декабря. Чехия выдала по требованию Генеральной прокуратуры РФ россиянина, который обвиняется в мошенничестве. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По версии следствия, с сентября 2013 по июнь 2015 россиянин с сообщниками опубликовал в Сети ложные сведения о своей финансовой деятельности. Он под предлогом привлечения денег в высокодоходные инвестиционные проекты заключил с россиянами в различных регионах страны договоры займа. По данным следствия, было составлено более 21 тысячи соглашений на общую сумму свыше 2,5 миллиарда рублей. При этом он обещал им выплачивать 15-17% суммы займа каждый месяц.

Чтобы привлекать новых вкладчиков мошенник производил частичные выплаты процентов по ранее заключенным договорам из тех средств, которые приносили уже новые заемщики. Остальными деньгами подозреваемые распоряжались на свое усмотрение.

«В результате преступных действий гражданам займодавцам по неисполненным 10 140 договорам займа причинен материальный ущерб на общую сумму около 1,1 млрд рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Россиянина задержали в Чехии летом прошлого года. После чего Генпрокуратура направила чешской стороне запрос о выдаче его Москве.