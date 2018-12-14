Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Вице-губернатора Псковской области задержали по обвинению в коррупции

57
0 Оставить комментарий

Вице-губернатора Псковской области задержали по обвинению в коррупции

Москва, 14 декабря. Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова по подозрению в коррупции. В отношении Кузнецова ведутся следственные действия. Об этом говорится на портале госорганов региона.

Согласно заявлению госорганов, в администрации Псковской области подтвердили, что в отношении Кузнецова проводится проверка. Госорганы Псковской области работают в тесном сотрудничестве с правоохранителями и вместе выясняют детали ситуации. В квартире Кузнецова проведен обыск, сообщили «Интерфаксу» в администрации региона.

Также в региональных госорганах отметили, что губернатор Михаил Ведерников не раз указывал на то, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов его работы.

Отметим, что 41-летний вице-губернатор региона работает в администрации в течение 11 лет и отвечает за сферу ЖКХ. Ранее Кузнецов работал в комитете госстроительства и жилищного надзора.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.