Сирия: российские музыканты выступили на сцене оперного театра Дамаска

Дамаск, 16 декабря. Российские музыканты выступили на сцене оперного театра в культурном центре имени Асада в сирийском Дамаске. Вечер, организованный министерством культуры, прошел в рамках фестиваля под названием «Музыка ради мира». На мероприятии побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В концерте поучаствовали российский пианист Денис Чиванов, саксофонист Виталий Фатола, а также виолончелист Евгений Румянцев. Музыканты представили разнообразные произведения лучших мировых классиков.

В кулуарах вечера также показали ряд документальных фильмов, посвященных борьбе сирийской правительственной армии с терроризмом в разных регионах страны.

В нашем распоряжении появилось видео с мероприятия:

В прошлом году Виталий Фатола и Евгений Румянцев уже выступали на сцене оперного театра Дамаска. Тогда с ними была пианистка Мария Немцова. Музыканты исполнили произведения российских, французских и немецких композиторов. Со сцены прозвучали отрывки из работ Макса Броха и Петра Чайковского. В частности, музыканты представили фрагменты из балета «Щелкунчик».

Российское трио также исполнило «Прелюдию соль минор» Сергея Рахманинова и несколько других его произведений. В завершении вечера прозвучала опера Франсуа Борна, исполненная на саксофоне и фортепиано.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что в Дамаске открылась выставка российского корреспондента МИА «Россия сегодня» Михаила Алаеддина, которая получила название «Сирия: от войны к миру». Посетителям выставки, которая открылась в Доме культуры и искусств имени Асада в центре Дамаска, были показаны фотографии, которые отражают последние события в стране: борьбу с международным терроризмом, возвращение провинций, восстановление разрушенной инфраструктуры.