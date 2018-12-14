Сирия новости 14 декабря 19.30: при взрыве в Африне погибло три мирных жителя, курды арестовали гражданского в Ракке

Сирия, 14 декабря. При взрыве в Африне погибло три мирных жителя, курды арестовали гражданского в Ракке, в Дейр-эз-Зоре в результате детонации СВУ убита женщина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведет обстрел позиций боевиков в Идлибе.

«Исламское государство»1: ведет бои с SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала позиции САА в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): потеряла боевика в Аль-Бабе.

Курды: противостоят ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, арестовали гражданского в Ракке.

Международная коалиция: наращивает военное присутствие в Ракке.

Провинция Алеппо

В районе Аль-Бухтури города Манбидж взорвалась мина, заложенная под автомобилем Демократических сил Сирии (SDF), передает информационное агентство Al-Manar News. Данных о пострадавших нет.

Еще один взрыв прогремел в Африне на северо-западе провинции Алеппо, пишет Al-Manar News. Сообщается, что в результате происшествия погибло три мирных жителя.

В населенном пункте Аль-Баб неизвестные нейтрализовали боевика «Сирийской свободной армии» (ССА), передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@smmsyria).

Провинция Дейр-эз-Зор

В подконтрольном Демократическим силам Сирии (SDF) районе на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор прогремел взрыв, передает информационное агентство Al-Manar News. Детонация мины произошла в деревне Аль-Бубадран. В результате инцидента погибла женщина, еще два мирных жителя поселения, в том числе ребенок, получили тяжелые ранения.

В Хаджине продолжаются столкновения между курдскими военизированными отрядами и бандами «Исламского государства», пишет Twitter-канал (@FBussoletti).

Провинция Идлиб

На севере Идлиба обнаружено два неразорвавшихся взрывных устройства, пишет информационное агентство Al-Manar News.

В южной части региона зафиксированы перестрелки между радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам» и Сирийской арабской армией (САА), сообщает Al-Masdar News. Террористы подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 альянса атаковали позиции правительственных войск. В ответ САА открыла огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях поселения Сукейк.

Провинция Ракка

Радикалы Демократических сил Сирии (SDF) продолжают арестовывать гражданских на территории провинции Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что боевики курдского ополчения взяли под стражу мирного жителя поселения Аль-Хос.

Военнослужащие армии США создали еще две военные базы в окрестностях города Тель Абъяд, передает информационное агентство Al-Manar News. Напомним, Соединенные Штаты и курдские военизированные отряды укрепляют позиции вдоль сирийско-турецкой границы, готовясь к атакам со стороны ВС Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)