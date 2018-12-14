Аксенов назвал главную угрозу для Крыма

Симферополь, 14 декабря. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал главную угрозу для республики. Этой теме он посвятил пост на своей странице в Facebook.

Аксенов рассказал об итогах встречи антитеррористической комиссии в Крыму.

«Главной угрозой остаются попытки руководства Украины дестабилизировать ситуацию в регионе, — констатировал руководитель республики в социальной сети. — Последний по времени пример — провокация, в ходе которой украинские военные корабли нарушили государственную границу РФ и были задержаны».

Глава Крыма высоко оценил действия российских пограничников. Он подчеркнул, что они действовали «очень четко и профессионально», а также строго соблюдали российские и международные законы.

Однако Аксенов обратил внимание, что уровень террористических угроз продолжает расти. Особое внимание он уделил активизации международных террористических группировок. Он отметил, что в республике наблюдается сложная и динамичная обстановка в сфере противодействия терроризму.

«Для реализации диверсионно-террористических планов могут быть использованы сотрудники украинских спецслужб, — констатировал глава республики. — В том числе, выходцы из Крыма, которые состоят в так называемом добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, а также законспирированные члены международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России. — Прим. ФАН)».

Аксенов отметил, что террористических актов в Крыму по настоящее время не было допущено, передает ForPost.

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив государственную границу РФ. Российская сторона призывала их остановить движение, однако украинские военные суда продолжали опасное маневрирование. В результате корабли-нарушители были задержаны, их экипажи арестованы. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения границы РФ.