Лоукостер «Победа» может сделать платными одноразовые стаканчики

Москва, 14 декабря. Пассажирам авиакомпании «Победа», возможно, придется платить за пользование одноразовыми стаканчиками. По информации источника в компании, в «Победе» всерьез задумались об экономии, а на покупку стаканчиков из бюджета «Победы» ежемесячно уходит миллион рублей.

«Рассматривали возможность выдавать стаканчики на борту для питьевой воды за пять рублей», — цитирует РИА Новости источник в авиакомпании.

Отмечается при этом, что питьевая вода на борту в любом случае останется бесплатной, кроме того, ее можно будет наливать в принесенную с собой посуду. Возможное введение платы за стаканчики в «Победе» объяснили дополнительными затратами в связи с новыми правилами провоза ручной клады.

Напомним, «Победа» — это лоукостер, являющийся дочерней компанией «Аэрофлота». Авиаперевозчик начал работу в 2014 году.