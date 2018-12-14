Сирия: МИД РФ обнаружил недоработки в резолюции СБ ООН по трансграничной доставке гумпомощи

Москва, 14 декабря. Резолюция Совета безопасности ООН о продлении режима трансграничной доставки гуманитарной помощи в Сирию имеет значимые недоработки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ. Москва считает данный режим устаревшим и ущемляющим суверенитет Дамаска, однако продолжит внимательно следить за ситуацией и требовать надлежащей прозрачности процессов доставки гумпомощи в САР.

Отмечается, что Москва во время работы над согласованием текста резолюции стремилась устранить существующие недоработки. По мнению МИД РФ, документ не учитывает позитивные сдвиги в развитии ситуации в Сирии.

«Нам никто так и не смог разъяснить, с какой целью необходимо сохранять в числе подведенных под особый трансграничный режим доставки гумпомощи ООН переход Даръа-Рамта на сирийско-иорданской границе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данный переход уже длительное время контролируется Дамаском, и поставки гумпомощи через него не осуществляются.

В российском внешнеполитическом ведомстве сожалеют, что резолюция СБ ООН также не подразумевает положения, касающиеся возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома, а также санкции, введенные странами Запада против Дамаска. Однако Россия не стала блокировать принятие резолюции, исходя из гуманитарных соображений и с учетом обращений стран-партнеров в регионе.

При этом, отметили в МИД РФ, позиция Москвы по доставке трансграничной гумпомощи в САР остается неизменной.

«Этот режим, по факту ущемляющий суверенитет САР, морально устарел и требует сворачивания», — резюмировали в МИД РФ.

Напомним, СБ ООН принял резолюцию, согласно которой действие режима трансграничной доставки гуманитарной помощи ООН в Сирию продлен на один год. Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в САР из соседних государств через линии фронта и пограничные пункты пропуска действует с июля 2014 года.