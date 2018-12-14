«С ней в кабинете никто не хочет сидеть»: коллеги боятся возвращения уфимской дознавательницы

Уфа, 14 декабря. Уфимская дознавательница, которая обвинила своего начальника в изнасиловании на рабочем месте, на следующей неделе вновь выйдет на службу после двух месяцев, проведенных на больничном.

Это известие сильно насторожило коллег девушки, которые опасаются, что их тоже могут обвинить в изнасиловании или домогательствах.

«Мы ведь не знаем, как она себя будет вести. Наши мужчины опасаются теперь не только к ней подходить, но даже стоять рядом, разговаривать. Вдруг она их обвинит? С ней даже в кабинете никто не хочет сидеть — боятся», — рассказал неназванный сотрудник полиции.

Коллеги дознавательницы также выразили недоумение в связи с тем, что ее не уволили из органов за распитие спиртных напитков на рабочем месте. Они отмечают, что девушка уже имеет две служебные записки за то, что села пьяной за руль после корпоратива, и за то, что вышла нетрезвой на работу.

При этом, как сообщили «Московскому комсомольцу», адвокат дознавательницы потребовал от нового начальника отдела, чтобы ее «никто не трогал».

Между тем, стали известны новые подробности скандальной истории об изнасиловании в отделении полиции Уфы. По словам жертвы нападения, ее напоили на корпоративе и изнасиловали, когда она находилась в бессознательном состоянии. Девушка заявила в суде, что в преступлении принимали участие трое ее коллег, все продолжалось с 22.40 до 00.30, пишет «Утро.ру».