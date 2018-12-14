Новый «наследник» появился у Бари Алибасова

Москва, 14 декабря. После свадьбы продюсера Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной появился новый претендент на наследство основателя группы «На-На».

Журналист Денис Сорокин стал участником телешоу «Пусть говорят», которое было посвящено браку продюсера и актрисы. Сорокин в эфире программы рассказал, что Алибасов обещал отдать комнату в своей роскошной квартире на Арбате. Продюсер написал свои слова на салфетке. По словам Сорокина, записку Алибасова он сохранил, но вот «завещание» кто-то вытащил из сумки.

Когда журналист показал «драгоценную» салфетку Алибасову, то тот, зачитав ее, смял и попытался съесть.