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Новый «наследник» появился у Бари Алибасова

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Новый «наследник» появился у Бари Алибасова

Москва, 14 декабря. После свадьбы продюсера Бари Алибасова с актрисой Лидией Федосеевой-Шукшиной появился новый претендент на наследство основателя группы «На-На».

Журналист Денис Сорокин стал участником телешоу «Пусть говорят», которое было посвящено браку продюсера и актрисы. Сорокин в эфире программы рассказал, что Алибасов обещал отдать комнату в своей роскошной квартире на Арбате. Продюсер написал свои слова на салфетке. По словам Сорокина, записку Алибасова он сохранил, но вот «завещание» кто-то вытащил из сумки.  

Когда журналист показал «драгоценную» салфетку Алибасову, то тот, зачитав ее, смял и попытался съесть.

«Конечно, я переживаю, потому что теперь нет прямого доказательства. Но радует, что на съемках программы Бари пообещал отдать мне и ту часть наследства, которое ему может достаться в браке с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Это утерять нельзя: камеры его слова зафиксировали», — приводят «Дни.ру» слова Сорокина.

Автор: Данила Копп
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