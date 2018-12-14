Донбасс сегодня: паника в элитной бригаде ВСУ, киевские десантники понесли потери

Донбасс, 14 декабря. ВСУ усилили обстрелы ДНР, в ЛНР также обострение. ВСУ наращивают военную силу. Штаб ООС выпустил пропагандистский ролик и обвинил ДНР в попытке диверсии. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Существенно увеличилась интенсивность обстрелов населенных пунктов в Донецкой народной республике. За сутки украинские войска выпустили более 500 снарядов и мин по ДНР. Следует отметить, что за предыдущие сутки интенсивность обстрелов была в два с половиной раза меньше.

Как сообщает оперативное командование, огонь велся в основном из орудий БМП и БТР, также были задействованы минометы и различные гранатометы. В республике обошлось без потерь. В то же время, по данным украинских СМИ, огнем республиканских сил уничтожены трое украинских десантников.

В Луганской народной республике ситуация на западных участках обороны также проявляет тенденцию к обострению. В районе поселков Золотое, Лозовое и Веселогоровка киевские военные обстреливали позиции народной милиции ЛНР из тяжелых минометов и гранатометов. Интенсивный огонь велся также из зенитных установок.

Стало известно новое место теракта, который готовит Киев

Украинские военные в Мариуполе переместили смертоносный «реквизит» с завода имени Ильича, на котором, по данным донецкой разведки, готовился теракт, на другое промышленное предприятие — мариупольский консервный завод. Об этом местные жители сообщили военным ДНР.

Охрану объекта несут военные без опознавательных знаков. В бочках, предположительно, находится аммиак, а сам консервный завод расположен в самом центре Мариуполя — таким образом, при подрыве химикатов облаком накроет весь город и его окрестности, считают военные ДНР. В Донецке надеются, что после того, как эта сведения были обнародованы, Киев не станет реализовывать преступный сценарий для оправдания наступательной операции на мариупольском направлении.

ВСУ наращивают военную силу в Донбассе

В зону ответственности армейского корпуса ЛНР выдвинулось большое количество техники и вооружений ВСУ, сообщает разведка луганчан. Из Артемовска в Донецкой области, где сосредоточены тыловые базы обеспечения и воинские части ВСУ, в Попасную на территории Луганской области направлены танки, самоходные артиллерийские установки, реактивные системы залпового огня «Град», многоцелевые бронетранспортеры и т. д. Всего в область за ночь переброшено более 50 единиц боевой техники.

Элитная бригада ВСУ в панике

Интересную информацию обнародовали в командовании Вооруженными силами ДНР. По данным Минобороны ДНР, в одном из элитных украинских подразделений — 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ — растет число случаев неповиновения личного состава. В некоторых структурных подразделениях бригады настроения — на грани бунта.

Дело в том, что 128-я гшб, по плану Киева, должна выступить в качестве одной из четырех ударных бригад при наступлении на юге ДНР. По данным разведки ДНР, многие среди военных в передовых бригадах понимают бессмысленность наступления и войны с Донбассом в принципе, а также тот факт, что наступательная операция приведет к огромному количеству жертв.

Спектакль для украинских СМИ

Украинские военные заявили, что обезвредили взрывные устройства, якобы заложенные «террористами» под водоводом Северский Донец — Донбасс, который снабжает водой практически половину Донбасса.

Все бы ничего, если бы штаб Объединенных сил ограничился лишь заявлением в текстовом формате — но военные пропагандисты пошли дальше. На суд общественности был представлен видеоролик, на котором бравые украинские парни не только находят, но и обезвреживают самодельное взрывное устройство.

Выходит, находка была сделана, по счастливой случайности, в момент съемки — а съемка велась с помощью профессиональной камеры с высоким разрешением. Для создания «голливудского боевика» на видео была наложена энергичная музыка в духе кинобоевиков.

На каком участке водовода было заложено СВУ — не сообщается, однако украинские военные на видео чувствуют себя вполне уверенно. Следовательно, заминированный участок находился в тылу ВСУ — при этом представленная конструкция имеет достаточно большой вес и состоит из двух противотанковых мин, противопехотной мины, предположительно МОН-50, до десятка тротиловых шашек и нескольких гранат Ф-1 и РГД-5. Такую конструкцию должна была переносить целая группа диверсантов, что в условиях особо охраняемого объекта, да еще и в тылу ВСУ, практически нереально.

Чистая одежда бойцов, спокойное поведение в зоне разминирования, сюжет в стиле кинобоевика и профессиональная съемка, во время которой произошла такая невиданная удача — все это говорит о том, что данное видео является постановочным и носит исключительно пропагандистcкий характер.