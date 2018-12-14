Особняк Пола Маккартни ограбили в Великобритании

Лондон, 14 декабря. Особняк бывшего участника легендарной рок-группы The Beatles сэра Пола Маккартни ограбили в Великобритании, сообщили в Скотленд-Ярде.

Правоохранительные органы прибыли на вызов в престижный район Лондона Сент-Джонс-Вуд. Посетив особняк музыканта, полицейские убедились, что в дом проникли воры.

Информация о том, что именно вынесли грабители, не распространялась. Также остается секретом, находились ли в момент инцидента внутри особняка сам Маккартни или его супруга Нэнси Шевелл.

В Скотленд-Ярде отметили, что арестов пока по этому делу не было произведено, передает «Утро». Преступление было совершено всего за несколько дней до концерта музыканта в родном Ливерпуле. Выступление запланировано в рамках британского этапа мирового турне под названием Freshen Up, которое стартовало 17 сентября в Канаде.