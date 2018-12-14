Расписалась в своей несостоятельности: эксперт оценил вывод СБУ о причастности РФ к утечке данных во Львове

Служба безопасности Украины сообщила о краже баз данных более ста госучреждений, военных подразделений и предприятий во Львовской области, совершенной коммерческой структурой с использованием российского программного обеспечения.

Согласно сообщению, размещенному на официальной странице СБУ в Facebook, предприниматели на законных основаниях обслуживали компьютеры различных ведомств и организаций Львовской области. При этом они установили на них запрещенное на Украине программное обеспечение для удаленного копирования информации.

«С учетом того, что программное обеспечение «Парус» и «Афина» распространяется и обновляется с серверов, которые территориально расположены в РФ, из-за действий злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом. Похищенные с помощью российских программ базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб нацбезопасности государства», — сообщила 14 декабря пресс-служба СБУ.

По мнению военного эксперта, главного редактора информационно-аналитического центра «Кассад» Бориса Рожина, делая заявления о якобы причастности России к утечке данных, «Служба безопасности Украины расписывается в собственной несостоятельности».

«Торговля различными базами данных — это распространенное явление на территории бывшего СССР. На Украине проблема стояла особенно остро, но, несмотря на предпринимаемые меры в сфере информационной безопасности, угрозы и предупреждения СБУ, решить ее, как видим, так и не удалось. Секретные сведения, добытые хакерами, пользуются широким спросом — и не только среди предпринимателей, ориентированных на определенных клиентов, но и у тех же защитников Донбасса, которые планируют свои действия, сверяясь с информацией из баз данных украинских военных», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Борис Рожин.

Военный эксперт считает, что, будучи неспособной воздействовать на украинских хакеров, СБУ предпочла свалить всю вину на Россию.