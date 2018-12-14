«АвтоВАЗ» изменил цены на Lada Xray

Москва, 14 декабря. Автоконцерт «АвтоВАЗ» изменил цены на высокий хэтчбек Xray. Новые ценники получили автомобили в 8 комплектациях из 11.

Без изменений осталась только новая базовая комплектация Standard. За нее предстоит отдать 589,9 тыс. рублей. Прежние ценники сохранили и для комплектации Classic (629,9) и Classic/Air conditioner (654,9 тыс. рублей).

На три тысячи рублей снизилась стоимость на комплектацию Comfort для разных версий двигателей, также версию Luxe/Prestige с 1,8-литровым двигателем мощностью 122 лошадиных сил, (она стала дешевле на 6 тыс. рублей). Максимальная стоимость модели составляет 822 тыс. 900 рублей.

На три тысячи рублей подорожали комплектации Luxe и Luxe/Prestige для 1,6-литрового двигателя. Теперь их цена составляет от 743 900 до 772 900 рублей соответственно, уточняет агентство «Автостат».