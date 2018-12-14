«Тот еще матерщинник»: Лукашенко рассказал, что любит употреблять крепкие выражения

Минск, 14 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что любит употреблять в речи матерные выражения. При этом глава государства отметил, что матерные слова не должны звучать со сцены.

Комментируя отмену концертов группы IC3PEAK в Минске из-за нецензурной лексики, Лукашенко выразил мнение, что матерные слова не должны звучать со сцены. Однако президент Белоруссии добавил, что отменять рэп-концерты из-за ненормативной лексики тоже неправильно.

«Я сам еще тот матерщинник. Маты-перематы рэперов начали запрещать, но не нужно этого делать», — заявил Лукашенко в ответ на вопрос «Говорит Москва» о запрете концертов.

По словам Лукашенко, об отмене концерта группы IC3PEAK в Минске он узнал из российских СМИ. Президент Белоруссии подчеркнул, что в текстах песен обнаружил «сплошной мат».

Лукашенко подчеркнул, что отменять рэп-конценты – не выход. Запрет не приводит к хорошим последствия. Он напомним, что в СССР альтернативное творчество продолжало существовать, несмотря на запреты, так как «запретный плод всегда сладок».

«Помните, как было в Советском Союзе во времена Высоцкого, когда стали подпольные театры создавать? Запретный плод сладок», — отметил президент Белоруссии.

Напомним, концерт российской группы IC3PEAK отменили в Белоруссии по требованию управления культуры Минска. Причиной отказа организаторы назвали «низкий художественный уровень».

За последний месяц по России прокаталась волна отмены концертов рэп-исполнителей. Президент России Владимир Путин призвал выяснить причины отмены концертов. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко заявил, что отменять концерт рэп-исполнителей глупо. Кириенко добавил, что «надо уметь работать с молодежью».