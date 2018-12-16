Сирия: раненые бойцы САА поют в хоре, чтобы поддержать товарищей на поле боя

Дамаск, 16 декабря. Сирийская ассоциация инвалидов, в которую входит более 45 солдат правительственной армии, собрала хор, который в скором времени даст первые концерты в провинциях Латакия, Хомс, Алеппо. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на одном из последних занятий хора.

Главная цель этих солдат — донести до всего мира послание о жертвах и пострадавших в ходе военного конфликта в Сирии. Многие бойца САА покинули поле боя, потеряв слух, зрение, части тела. Некоторые остались полностью парализованными после тяжелых ранений.

Большинство этих солдат продолжают жить и пытаются интегрироваться в гражданское общество. Многие из них вступили в этот хор.

«Как видите, здесь находится много героев Сирийской Арабской Армии. В эту команду входят около 45 раненых сирийцев. У нас есть прекрасные солисты, есть хорошие музыканты. Молодежь будет проходить профессиональные курсы, чтобы научиться играть на музыкальных инструментах, прежде чем вступить в группу», — рассказал нашему корреспонденту один из руководителей хора раненых солдат.

Ряд бывших бойцов сирийской правительственной армии, которые присоединились к хору, рассказали ФАН о своих ранениях и жизни после войны.

«Я был ранен в пригороде Латакии. Цель нашего хора — нести мир во всем мире. В любом случае мы готовы принимать вызовы и защищать нашу землю».