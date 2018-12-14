Росгвардейцы задержали жителей Московской области за незаконную охоту

Москва, 14 декабря. Сотрудники Росгвардии задержали двух охотников, застреливших лося, в Московской области. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу, инцидент произошел в районе деревни Кукарино.

В дежурную часть поступил звонок о том, что двое неизвестных убили животное и, угрожая егерю, скрылись в неизвестном направлении. Очевидцы описали охотников прибывшим на место сотрудникам Росгвардии. Во время обследования лесного массива силовики обнаружили двух бегущих мужчин, подходящих под описание.

Подозреваемые, которыми оказались местные жители, были задержаны. У одного из них было изъято охотничье ружье, патроны к нему, нож и топор. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемые переданы полиции для установления всех деталей происшествия.