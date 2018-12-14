Неприличный жест судьи из Запорожья предложили увековечить на эмблеме прокуратуры Украины

Москва, 14 декабря. В Сети активно обсуждают снимок, сделанный в Ореховском районном суде Запорожской области. Фотографию служительницы Фемиды Ларисы Щербань в Facebook опубликовал блогер Сергей Наумович.

Предполагая, что пользователи социальной сети не поверят, что судья могла позволить себе неприличный жест, Наумович уточнил, что фотография — это не постановочный снимок и не фотошоп.

«Фото дня. Или даже месяца… Нет, не фейк, нет, не фотошоп, нет, не постановочный снимок, фото сделано вчера, 12 декабря 2018 года», — рассказал блогер.

Известно, что фото было сделано во время рассмотрения дела об изготовлении и сбыте наркотиков. Судья, по словам Наумовича, показала фигу адвокату обвиняемого.

В комментариях к фото пользователи предложили поместить фотографию судьи Щербань на эмблему прокуратуры Украины.

В Сети отметили, что внешняя форма и внутренняя суть украинского правосудия наконец-то «органично слились воедино». Не могли обсуждающие фото Щербань не вспомнить и другую известную украинскую судью — Аллу Бандуру. Ей в своей время также удалось поразить соцсети и стать на некоторое время «лицом украинского правосудия».