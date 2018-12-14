Война за дырку от Кольца Всевластия: Запад «сдерживает» Россию ценой своей деградации

Существует утверждение о том, что первой жертвой войны является правда. Но это выражение устарело вместе с появлением ядерного оружия и нового условия сохранения мира.

С тех пор как возникло ядерное оружие, глобальная мировая война стала невозможной. Война бессмысленна, когда мир уничтожается полностью.

Это, наверное, счастье — для тех, кто является потенциальной стороной глобальной войны. Потому что это выводит из-под дамоклова меча глобальной войны именно их и их вооруженные силы.

Но все остальное, напротив, превращается в войну. Культура, спорт, СМИ, наука, образование, государства-лимитрофы, сателлиты, вассалы, союзники, колонии. И чем острее противоречия среди глобальных субъектов — тем глубже погружение всего вышеперечисленного в войну.

Война — это уничтожение. Причем это не только уничтожение военной силы противника. Военная сила противника уничтожается только потому, что она мешает достигнуть главной цели — уничтожить его мир.

Именно мир является мишенью и целью войны. Война уничтожает мир, чтобы получить мир в виде его части. Исчезают республики СССР — и на карте остается только Третий Рейх. Пропадает процветающая Ливия, создающая Африканский Союз, а остается разгромленная колония и процветающая Франция. Война — это уничтожение части мира.

И да — конечно же, война уничтожает правду. Но примечательно то, что первой жертвой войны является не правда вообще, а для внутреннего употребления.

Взглянем на то, что у нас сейчас происходит громкого в мире СМИ и информации?

Кому лгал Time

Журнал Time разродился, наконец, мнением о том, кто является человеком года-2018.

На ком-то одном конкретном остановиться журнал не смог и предложил сразу несколько людей. Всех их объединяет одно — это журналисты. Ну, и еще кое-что — это очень удобные для США журналисты.

Кто-то из них трагически погиб, как Джамаль Хашукджи. Кто-то был гоним и сидел в тюрьме за неуплату налогов. А кого-то, как Аркадия Бабченко, «убила Москва» или пытались убить — как Татьяну Фельгенгауэр.

Да, провокация владельца «Яндекс-кошелька» Аркадия Бабченко с собственным убийством была названа «неоднозначным» поступком, но он все же вошел в список «людей-2018» по версии Time.

Про Татьяну Фельгенгауэр журнал сообщил, что «атака произошла после того, как российское государственное телевидение обвинило «Эхо Москвы» — и особенно Фельгенгауэр — в работе на США». Журнал не сообщил, что на Татьяну покушался душевнобольной гражданин Израиля, имевший к Татьяне претензии сексуального характера.

Зато журнал не забыл рассказать о том, что в России был Иосиф Сталин, который вызывал голод конфискациями зерна, что в России был убит Борис Немцов, а «украинский след» в его убийстве — инсценировка русских троллей. Видимо, украинскую фотомодель, сотрудничавшую с СБУ, в тот вечер Немцову тоже подложили русские «тролли».

Владимира Путина также показали в ролике — в момент его рукопожатия с саудовским принцем.

Встает вопрос — кому лгал Time? Кто первый пострадал от деятельности американского журнала?

Да, репутация России пострадала, она оболгана. Но в чьих головах?

Time не вещает на российскую аудиторию. Точнее говоря, его аудитория в России ничтожно мала. Это удар по «своим».

Отрицательный отбор

Глава британской разведки MI6 Алекс Янгер 3 декабря прочитал в университете Сент-Эндрюс в Шотландии лекцию о новых агентурных методах борьбы с русской пропагандой.

Во-первых, это очередное подтверждение связи между британской разведкой и недавно вскрытым проектом Integrity Initiative. Во-вторых, само признание перехода от открытой работы в информационном поле к агентурной означает, что британская разведка не считает информационное пространство лояльным к себе и, вследствие этого, вынуждено прибегать к агентурной работе.

Столь большое достижение вполне может быть связано с «путинскими отравлениями», которые всегда происходят в Англии аккурат к газовым потокам в Европу. Вероятно, британские (да и другие) читатели все же могли случайно заметить эту странную связь.

Integrity Initiative — это сеть из псевдонезависимых блогеров и публицистов на содержании британской короны, которые заняты нанесением ущерба репутации России. Среди них — Уильям Браудер (инициатор дела Магницкого), Владимир Ашурков (борец с коррупцией), разоблаченный шпион Игорь Сутягин, Вадим Клейнер, Петр Померанцев, обличительница химических атак «режима Асада» Дебора Хейнс и так далее.

Алекс Янгер обозначил новые методы деятельности как «шпионаж четвертого поколения». В него входят такие этапы, как «создание ячеек», «убеждение элит в существовании русской угрозы», «моментальное реагирование». Примером подобного реагирования Янгер назвал срыв избрания русского кандидата в главы Интерпола.

Они полагают, что сражаются с нами за мировое господство. За сохранение своего привилегированного положения.

В теории это так.

На практике это означает включение на полную мощность отрицательного отбора среди своих же агентов влияния и сотрудничество со все более морально разложенными личностями. А также поражение центров принятия решений в среде своих союзников и установка на их деградацию.

Это сдерживание России ценой уничтожения основных жизнеобеспечивающих институтов и деградации Запада.

Первой жертвой войны становится правда в той мере, в какой воюющая сторона считает правду — солдатом противника.

Всякая война — это уничтожение чужого мира. Но есть особый род войны — когда свой собственный мир, свои институты и граждане, воспринимаются как сообщники и инструменты врага — то есть пособники чужого мира. Когда сообщниками врага становятся собственные принципы. Когда на сторону врага становятся собственные закон и мораль.

Это война за иллюзию.

Великая, эпическая, тотальная, самоотверженная война даже не за Кольцо Всевластия, а за дырку от него. Был бы жив профессор Толкиен — посмеялся бы.