Сирия: как курды загнали себя в ситуацию «между Сциллой и Харибдой»

Курды на оккупированных ими территориях Сирии активно ущемляют права арабского населения. Как сообщают СМИ, там, где курды с посильной помощью США контролируют ситуацию, арабскому населению мешают осуществлять элементарные гражданско-правовые действия. В качестве примера приводится решение курдского «Военного совета Манбиджа» отказать арабам в регистрации актов гражданского состояния и в выдаче сирийских паспортов. На резонные претензии в «Совете» дают совет покинуть город.

Ситуацию Федеральному агентству новостей (ФАН) прокомментировал заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов. Эксперт отметил, что курдские вооруженные формирования, опирающиеся на помощь американской коалиции, установили контроль над значительными территориями, в том числе с арабским населением. И все это время идет процесс эскалации этно-конфессиональной напряженности. Политика курдов в отношении арабов не является мирной, потому что ставка была сделана на насильственное подчинение, что лишь увеличивает напряжение и создает почву для распространения радикальных идей. Курды ставят на выдавливание арабского населения и создание территорий, на которых курды будут составлять большинство.

«Это мягкий этноцид, преследование по этническому признаку, имеющее, — отмечает эксперт, — конкретную цель — сделать захваченные территории независимым образованием».

Такая политика вызывает конфликты как с местным населением, так и с представителями внешних сил — арабскими государствами и сирийским правительством. Надо понимать, что в этой конфигурации имеется еще и третья сила — Турция.

«Турция преследует свои цели, желая нейтрализации курдской общины и по возможности изгнания курдов с территорий, стратегически важных для Анкары, и сейчас мы видим возможности формирования антикурдского тактического союза между Турцией и местным арабским населением. Судя по всему, в Анкаре близки к тому, чтобы начать военную фазу операции. Сейчас идет активный дипломатический торг между Турцией и Соединенными Штатами, вероятность новой военной операции высока, и здесь уже шансы курдов на успешную реализацию своих планов становятся неочевидными», — считает Владимир Шаповалов.

При этом сотрудничество с США, как показывает практика, для курдов бесперспективно. Американцы используют курдскую общину, но гарантий ей не дают. В силу того, что отношения США с Турцией находятся сейчас на низшей стадии, в силу того, что американцам несвойственно защищать своих, курдам грозит изоляция со стороны Турции и со стороны арабского населения. Однако спасением для курдов могут стать контакты с сирийским правительством.