Начальник Свердловской железной дороги арестован по обвинению в коррупции

Екатеринбург, 14 декабря. Суд Екатеринбурга в пятницу санкционировал арест начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова, который подозревается в получении взятки.

Менеджер был задержан 14 декабря в Екатеринбурге. В отношении Миронова возбуждено уголовное дело, в его доме уже прошли обыски. Сумма денег, которую подсудимый якобы получил в качестве взятки, не уточняется.

Миронов занимает пост главы Свердловской железной дороги семь лет. Ранее он возглавлял Центральную дирекцию управления движением РЖД. СвЖД служит мостом между европейской и азиатской частями России, в северной части дорога пересекает Полярный круг. Общая длина железнодорожной магистрали превышает семь тысяч километров.