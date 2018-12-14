«Откажитесь от Крыма»: экс-глава минобороны Украины рассказал о «тайных» планах по Донбассу

Киев, 14 декабря. Представитель Украины в минской контактной группе, бывший министр обороны страны Евгений Марчук рассказал о тайных планах по Донбассу, которые строят кандидаты в президенты страны.

По словам Марчука, различные кандидаты, которые «метят» на президентское кресло, заявляют о каких-то их «тайных» планах войны в Донбассе. Украинский политик в интервью «Укринформу» признался, что эти планы он уже ранее слышал.

Марчук сообщил, что один из них заключается в отказе от Крыма, а второй — замораживании вооруженного конфликта на юго-востоке Украины по приднестровскому сценарию.

«Один вариант: «Да вы откажитесь от Крыма, скажите, мол, ладно, уж есть как есть, — и война в Донбассе будет закончена». А недавно озвучили вторую версию: «Евгений Кириллович, может быть, стоит рассмотреть вариант Приднестровья? Ну, пусть там ситуация не урегулирована политически, но ведь войны нет, не стреляют и не убивают! Вы же в Минском процессе, может, передайте там, что — давайте таким образом и в Донбассе?» — объяснил он.

В 2014 году после смены власти в Киеве отношения между Россией и Украиной усугубились. Киев начал обвинять Москву во «вмешательстве» во внутренние дела страны, в том числе в причастности к войне в Донбассе. Новое руководство заявило о «европейской интеграции» как приоритетном направлении во внешней политике страны. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новой власти, заявили о своей независимости, в ответ Киев начал вести против республик Донбасса военную операцию.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, который прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН. В 2014 году более 95% крымчан и жителей Севастополя демократическим путем высказались за воссоединение с Россией. Киев их решение не принимает и по-прежнему считает полуостров «украинским». Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.