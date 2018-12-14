«Лукашенко слишком эмоционально реагирует»: в Госдуме ответили на газовые претензии Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь выступил с претензиями в адрес России по поводу цен на газ. Выступая на пресс-конференции, он заявил, что РФ якобы «нарушает дух и букву договоренностей» о едином экономическом пространстве.

«Это происходит, например, в сфере определения цен на газ», — сказал Лукашенко, отметив, что хочет для своей страны газовые цены как для соседнего с Белоруссией Смоленска.

Лукашенко подчеркнул, что собирается настаивать на «создании равных условий [по ценам на газ] для субъектов хозяйствования» в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, президент Белоруссии весьма эмоционально заявил, что не согласен с мнением, что Россия «кормит» его республику.

На газовые претензии белорусского президента ответил председатель комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный.

«Да, действительно, сегодня Белоруссия покупает газ примерно за 130 долларов за тысячу кубов, тогда как для российских потребителей эта цена составляет около 80 долларов, — напомнил Завальный в комментарии Федеральному агентству новостей. — Для российских потребителей газ действительно дешевле, чем для Белоруссии. Напомню: у нас есть планы по созданию до 2025 года единого рынка в рамках Евразийского экономического союза. Белоруссия исходит именно из этого, и мы действительно занимаемся интеграцией наших экономик, чтобы цена на газ для Минска была как на границе Смоленской области. Но, подчеркну, такие обязательства, в том числе в части ценообразования на газ, наша страна взяла на себя только к 2025 году».

Глава профильного комитета Госдумы напомнил: президент России в ходе предыдущей дискуссии по этому вопросу сказал, что уровень цен на газ зависит от уровня интеграции экономик.

«Президент РФ тогда отметил, что сегодня уровень интеграции наших экономик пока не позволяет говорить, что цена на газ для всех стран, входящих в ЕАЭС, будет одинакова, — отметил Завальный. — Просто Лукашенко на все эти вещи слишком эмоционально реагирует. Считаю, что президенту Белоруссии не стоит в таком эмоциональном ключе обсуждать все эти вопросы. Ему на это уже указал наш президент, и Лукашенко потом извинился».

Все познается в сравнении, отметил парламентарий.

«Хочу напомнить, что Украина покупает газ у европейских трейдеров за 340 долларов за тысячу кубов. Да, для Белоруссии — не российские цены, но у них пока не тот уровень экономики, чтобы можно было говорить о едином ценообразовании. Сегодня говорить об этом просто преждевременно и уж тем более не стоит столь эмоционально предъявлять претензии», — резюмировал Павел Завальный.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже высказывался на тему того, что цены на газ для белорусских и российских потребителей сильно отличаются. На это президент России Владимир Путин ответил, что, если бы для Минска была установлена рыночная цена на газ, это были бы не нынешние 130 долларов за тысячу кубов, а около 200 долларов, как для Германии. Позже стало известно, что Лукашенко принес Путину извинения за резкие высказывания.