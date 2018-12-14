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Володин: Предложения молодых законодателей лягут в основу решений Госдумы

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Володин: Предложения молодых законодателей лягут в основу решений Госдумы

Москва, 14 декабря. В основу принимаемых решений Госдумы лягут предложения молодых законодателей и экспертов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на на пленарном заседании Форума молодых законодателей и экспертов «Стратегия развития: вызов молодым».

Он отметил, что мнение нового поколения законотворцев крайне важно для преодоления вызовов, которые стоят перед государством. Володин добавил, что Россия, как государство, находящееся в развитии, должно побеждать в конкурентной борьбе.

«Нам очень важен ваш взгляд на проблемы, на законотворческий процесс», — сказал Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

По его словам, уже достигнута договоренность с профильными комитетами нижней палаты парламента о том, что предложения молодых законодателей и экспертов лягут в основу принимаемых решений на уровне Госдумы.

Автор: Регина Пак
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