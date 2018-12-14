Три телеканала оштрафовали на Украине за русскую речь

Киев, 14 декабря. Три спутниковых телеканала «Bolt», «Дача» и «Epoque» и телерадиокомпанию «Арцизький телецентр» оштрафовали за нарушение языковых квот и слишком большую долю русского языка в эфире. Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

В Нацсовете заявили, что по результатам мониторинга Нацсовет принял решение оштрафовать три телеканала за несоблюдение предусмотренной законодательством обязательной доли украинского языка в эфире и слишком большую долю русской речи. Штраф для телеканалов составит 19 тысяч гривне (45 тысяч рублей).

ТРК «Арцизький телецентр» привлекли к ответственности за нарушение программной концепции и языковых квот, так как доля украинского контента составляла менее 2%. Телерадиокомпанию оштрафовали на тысячу гривен (2,3 тысяч рублей).

Напомним, языковой закон вступил в силу на Украине в октябре текущего года. Согласно закону, доля передач на украинском языке должна достигать 55% на местных телеканалах и до 75% — на национальных.

Пришедшее к власти в 2014 году в результате госпереворота руководство Украины упразднило положение о региональных языках. На территории Украины продолжается дискриминация русскоязычного населения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что решения киевского руководства в отношении русского языка показывают, что цель политики Украины— дискриминация. Министр иностранных дел РФ призвал верховного комиссара по делам меньшинств незамедлительно вмешаться в принимаемые Киевом решения.