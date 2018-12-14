СБУ принудительно доставила в Киев митрополита Могилев-Подольской епархии

Киев, 14 декабря. Служба безопасности Украины принудительно доставила в Киев митрополита Могилев-Подольского и Шаргородского Агапита (Бевцик), когда тот посетил Черниговскую область. Об этом в пятницу сообщил руководитель юридического отдела канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Александр Бахов.

Он отметил, что причина конвоирования Агапита в столицу неизвестна, однако, вероятнее всего, такое распоряжение дал президент Украины Петр Порошенко, желающий встретиться с высокопоставленным священнослужителем.

«Помните я говорил, что епископов УПЦ будут на собор с «охраной» доставлять? Так вот, сегодня митрополита в принудительном порядке СБУ Винницкой области доставляет в Киев. Официальная версия — на разговор с президентом», — пишет Бахов в Facebook.

Напомним, что ранее непризнанная Украинская православная церковь Киевского патриархата объявила о созыве «Объединительного собора», на котором планируется обсудить передачу раскольникам томоса об автокефалии от Константинополя.

Предполагается, что «новая украинская церковь» получит полуавтономный статус и будет напрямую подчиняться Константинополю, а главой УПЦ КП станет митрополит. Примечательно, что решение об автокефалии может предоставить только собор всех поместных церквей, поэтому Русская православная церковь и УПЦ МП уже заявили, что не признают решение Константинополя.