Москва, 14 декабря. Заявления о так называемой «российской агрессии» необходимы Литве, Латвии и Эстонии, чтобы повысить свою значимость на международной арене, заявил сенатор Алексей Пушков.

По мнению Пушкова, страны Балтии решили стать неким «передовым плацдармом НАТО на северных границах России», чтобы обозначить мнимую значимость в мировой политике. За счет заявлений о так называемой «российской угрозе» они добиваются большего веса в европейских организациях.

«Мы с вами понимаем, что политическое значение этих трех государств исчерпывается тем, что они находятся на границе с Россией», — обратил внимание российский сенатор.

Он отметил, что политики стран Балтии не делают политических заявлений «за пределами педалирования темы российской угрозы и призывов НАТО размещать войска и военную технику» на своих территориях.

«Никаких серьезных инициатив от них не исходит», — уточнил Пушков.

Сенатор добавил, что без темы о некой опасности со стороны России Латвия, Эстония и Литтва пропадут с международной арены — об их существовании забудут.

«И если не будет российской угрозы, то они превратятся в маргинальные государства и в НАТО, и в Евросоюзе, до которых, в общем-то, всем будет очень мало дела», — заключил член Совета Федерации.

Напомним, страны Балтии регулярно заявляют о существовании некой угрозы, которая якобы исходит со стороны России. За годы этих заявлений не было представлено ни одного доказательства, однако НАТО размещает на их территориях военные базы для «усиления обороны». В Москве обвинения отвергают, однако отмечают, что РФ будет вынуждена пойти на ответные меры из-за действий военно-политического блока на границах страны.