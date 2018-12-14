Народные дружины создадут в ДНР на случай атаки киевских силовиков

Донецк, 14 декабря. В Донецкой народной республике создадут народные дружины на случай атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил журналистам глава оборонного ведомства народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, дружины будут сформированы на юге Донецкой области исключительно благодаря личной инициативе жителей ДНР. Подчиняться эти формирования будут военному командованию республики.

Ранее Басурин сообщил, что Украина готовит широкомасштабное наступление на Донбасс. По данным разведки ДНР, тактические группы киевских силовиков «Тритон» и «Мариуполь» находятся в районе Мариупольского порта в готовности к действию. Командиры кораблей ВМСУ, как подчеркнул Басурин, получили боевую задачу прикрывать наземную группировку оккупационных войск Украины с моря.