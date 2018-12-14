Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Французские профсоюзы вышли на протесты с требованием повысить зарплаты и пенсии

153
0 Оставить комментарий

Французские профсоюзы вышли на протесты с требованием повысить зарплаты и пенсии

Париж, 14 декабря. В Париже проходит организованная французскими профсоюзами акция протестов с требованием повысить зарплату и пенсии.

Всеобщая конфедерация труда Франции распространила коммюнике в начале декабря. Конфедерация призвала работников государственного и частного сектора, а также пенсионеров, студентов и лицеистов к всеобщей мобилизации.

Демонстрация стартовала в 13.00 от площади Республики и двигается в направлении площади Нации в Париже. Возглавляют колонну студенты и пенсионеры, которые призывают к отставки нынешнего президента республики Эммануэля Макрона, сообщают РИА Новости.

Лидер конфедерации Филипп Мартинез назвал объявленные президентом Франции меры недостаточными. Мартинез потребовал провести настоящие переговоры с представителями французской власти, а также повысить минимальную оплату труда и обратить внимание на падение покупательской способности.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.