Французские профсоюзы вышли на протесты с требованием повысить зарплаты и пенсии

Париж, 14 декабря. В Париже проходит организованная французскими профсоюзами акция протестов с требованием повысить зарплату и пенсии.

Всеобщая конфедерация труда Франции распространила коммюнике в начале декабря. Конфедерация призвала работников государственного и частного сектора, а также пенсионеров, студентов и лицеистов к всеобщей мобилизации.

Демонстрация стартовала в 13.00 от площади Республики и двигается в направлении площади Нации в Париже. Возглавляют колонну студенты и пенсионеры, которые призывают к отставки нынешнего президента республики Эммануэля Макрона, сообщают РИА Новости.

Лидер конфедерации Филипп Мартинез назвал объявленные президентом Франции меры недостаточными. Мартинез потребовал провести настоящие переговоры с представителями французской власти, а также повысить минимальную оплату труда и обратить внимание на падение покупательской способности.