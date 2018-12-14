«Девочки реагируют «Вау!»: стало известно, чем модель из России покорила жюри «Миссис Вселенная»

Себу, 14 декабря. Россиянка Дарья Давыденко стала обладательницей титула «Супермодель» на конкурсе «Миссис Вселенная», который прошел в филиппинском городе Себу. Участие в мировом смотре красоты для замужних дам Дарье обеспечила победа в российском этапе конкурса в Ростове-на-Дону.



Председатель оргкомитета конкурса «Миссис Россия International — 2018» Елена Степура рассказала Федеральному агентству новостей, как россиянке удалось покорить международное жюри.

«Когда ходили к мэру города Себу, участницы пришли в платьях делового стиля. А Даша захватила с собой кокошник. И когда ей нужно было выходить, она надела кокошник и спела несколько фраз из «Калинки-малинки». Конечно, мэр разулыбался. Представьте: череда красавиц, все подходят, что-то вручают, но такой момент трудно не запомнить», — рассказала Елена Степура.

Дарья замужем, у нее двое детей, перед прохождением отбора в России она похудела на 18 килограммов. Организатор российского конкурса рассказала, что Дарья много занималась и ответственно готовилась к состязанию.

«Она очень деятельная, любит делать вещи своими руками. Есть женщины, которые говорят: «Я не успеваю». А Дарья одновременно может делать 33 дела. У нее семья, дети, но даже подарки, которые на нашем конкурсе вручали участницы друг другу и жюри, она делала сама: какие-то конфеты, мыло ручной работы… Все от души», — отметила Елена Степура.

Собеседница ФАН отметила дружелюбие и открытость Дарьи.

«Она владеет английским языком и помогала своим соперницам из других стран. И не только в общении. Например, она идет красиво, девочки реагируют: «Вау!» — и она показывает им потом какие-то проходки, как держать спину», — поделилась с ФАН председатель российского оргкомитета.

Давыденко очень щепетильно относится к своему внешнему виду, отметила директор школы красоты.

«Даша на каждый день придумывала новые образы, которые должны были ее отличать», — отметила Елена Степура.

Пока Дарья Давыденко участвовала в конкурсе на Филиппинах, муж вместе с дочками ждал ее дома. 13 декабря лауреат международного конкурса вернулась в Ростов-на-Дону.