Киев, 14 декабря. Киеву нужны небольшие корабли, которые смогут вызвать тревогу у России, заявил бывший посол США на Украине, директор Евразийского центра им. Д. Патричиу при Атлантическом совете США Джон Хербст.

По словам Хербста, Соединенные Штаты уже предложили украинской стороне корабли, но возникли некоторые трудности с этим со стороны Киева. Бывший американский посол, подчеркнув, что он не военный, отметил, что «что-то знает о безопасности», передает «ПолитНавигатор.

«Я думаю, Украине сейчас нужны эти небольшие корабли, москитный флот. Я думаю, что такое вызовет тревогу у России, потому что они представляют, какая это проблема для их катеров на Азовском море», — посоветовал Хербст.

Ранее военный атташе посольства США в Киеве предложил передать Киеву использованные американские фрегаты типа Oliver Hazard Perry, которые, по его мнению, смогли бы «повысить обороноспособность» Украины в Черном море. Бывший глава разведки Черноморского флота адмирал Владимир Соловьев отметил, что подарки Вашингтона на Украине воспринимаются как пополнение ВМСУ, но в действительности это не так. По его словам, это «очередная головная боль», и спустя несколько месяцев подаренные США суда «спишут и разрежут на металл».

Примечательно, что эксперты не раз говорили о плачевном состоянии украинского флота. За годы независимости Украины в стране не было произведено ни одного корабля, кроме шести бронекатеров проекта «Гюрза-М». При этом украинские власти постоянно хвастаются своей «мощью» и заявляют, что готовы отразить «российскую агрессию» на воде.