Москва, 14 декабря. Россияне чаще читают новости в средствах массовой информации и соцсетях, чем художественную или научную литературу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Социологи спрашивали у участников опроса, что они читали в течение последней недели. На этот вопрос 38% россиян ответили «новости в СМИ». Как отмечают исследователи, чаще о чтении новостей рассказывали представители старшего поколения: об интересе к СМИ заявили 43% респондентов старше 60 лет и только 29% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

В чтении художественной литературы признались 34% опрошенных. Как выяснилось, книгам предпочтение отдают молодые люди. Согласно исследованию, о чтении художественной литературы рассказали 38% россиян в возрасте от 18 до 24 лет и 32% жителей РФ в возрасте от 35 до 59 лет.

Опрос показал, что также молодежь интересуется профессиональной и научной литературой. Из 30% читающих такие книги респондентов представителями молодого поколения оказались 36%. Еще 13% россиян заявили, что не читали ничего в течение недели. Чаще в этом признавались пенсионеры (19%).

Социологи также поинтересовались, какие литературные жанры больше нравятся жителям страны. Рейтинг любимых книг возглавили детские (31%), на втором месте оказалась историческая литература (30%), на третьем – книги по домоводству (27%). В топ-5 также вошли классическая литература (26%) и фантастика (22%).

Опрос ВЦИОМ проводился в сентябре 2018 года. Социологи опросили 1,6 тысячи жителей России старше 18 лет. Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, как россияне тратят деньги и сколько из них хотят сократить свои расходы.